Primo e unico turno infrasettimanale della stagione per le sei bolognesi che militano in Eccellenza. Alle 20,30 andrà in scena la decima giornata di andata, con le nostre portacolori che cercheranno di muovere la classifica. Partendo dal girone B, il Mezzolara di Nicola Zecchi, secondo in classifica a -2 dall’Ars et Labor Ferrara (ex Spal) e reduce dalla roboante vittoria per 4-1 sul Futball Cava Ronco, è atteso dal derby tutt’altro che scontato sul campo della terzultima della classe Osteria Grande del nuovo tecnico Fabio Malaguti (che nelle prime due partite sulla panchina biancoblù ha perso con la Spal e pareggiato a Mesola). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

CALCIO Eccellenza: ore 20,30 al filippetti di riale. Zola Predosa-Corticella, ecco il derby più atteso