Calcio dilettanti stasera alle 20.30 In campo l’Eccellenza | Fcr e Fratta in casa

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Turno infrasettimanale oggi nel calcio dilettanti. In Eccellenza in campo Fratta e Fcr (20.30). Al ‘Vasco Spazzoli’ la matricola terribile nata dal genio di Enrico Malandri, reduce dal punto prezioso còlto sul difficile campo dello Young Santarcangelo, cerca conferme (e continuità) ospitando una Sampierana prepotentemente rilanciata dal clamoroso successo di proporzioni tennistiche (6-1) ai danni del Medicina Fossatone. Appaiata alla Fratta al quarto posto della classifica c’è l’ Fcr Forlì, sonoramente maltrattata dal Mezzolara a domicilio nell’ultimo turno. I biancorossi di Daniele Mordini, travolti (4-1) dall’ardore dei bolognesi – dimostratisi l’unica formazione in possesso dei requisiti per dare fastidio alla corazzata Ars et Labor (fu Spal) Ferrara –, fremono per rifarsi prontamente con l’improbabile Pietracuta dei sammarinesi, fanalino di coda a braccetto col Solarolo con 5 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio dilettanti stasera alle 2030 in campo l8217eccellenza fcr e fratta in casa

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, stasera alle 20.30. In campo l’Eccellenza: Fcr e Fratta in casa

Contenuti che potrebbero interessarti

Amateur football, tonight at 8:30 p.m. The Eccellenza teams take to the field: FCR and Fratta are at home. - Fratta and FCR will be playing in the Eccellenza league (8:30 PM). Si legge su sport.quotidiano.net

Calcio dilettanti, stasera la ‘Coppa Minetti’ - Trasferte per Russi e Cervia, in casa Classe e Sparta Sono 8 le squadre di Eccellenza e Promozione della nostra provincia ad essere impegnate ... Secondo ilrestodelcarlino.it

DILETTANTI. Fcr e Fratta stasera impegnate in Coppa entrambe in casa - Mercoledì di Coppa Italia – denominata in questo caso Memorial ‘Dorindo Sanguanini’ – per le squadre di Eccellenza. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Dilettanti Stasera 2030