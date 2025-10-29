Calcio dilettanti stasera alle 20.30 In campo l’Eccellenza | Fcr e Fratta in casa

Turno infrasettimanale oggi nel calcio dilettanti. In Eccellenza in campo Fratta e Fcr (20.30). Al ‘Vasco Spazzoli’ la matricola terribile nata dal genio di Enrico Malandri, reduce dal punto prezioso còlto sul difficile campo dello Young Santarcangelo, cerca conferme (e continuità) ospitando una Sampierana prepotentemente rilanciata dal clamoroso successo di proporzioni tennistiche (6-1) ai danni del Medicina Fossatone. Appaiata alla Fratta al quarto posto della classifica c’è l’ Fcr Forlì, sonoramente maltrattata dal Mezzolara a domicilio nell’ultimo turno. I biancorossi di Daniele Mordini, travolti (4-1) dall’ardore dei bolognesi – dimostratisi l’unica formazione in possesso dei requisiti per dare fastidio alla corazzata Ars et Labor (fu Spal) Ferrara –, fremono per rifarsi prontamente con l’improbabile Pietracuta dei sammarinesi, fanalino di coda a braccetto col Solarolo con 5 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, stasera alle 20.30. In campo l’Eccellenza: Fcr e Fratta in casa

