Calcio Como-Verona 3-1 | lariani quarti
Roma, 29 ott. (askanews) – Il Como torna a sorridere al “Sinigaglia” dopo il mezzo passo falso di Parma, superando 3-1 il Verona in una serata di pioggia e carattere. La squadra di Fabregas ha imposto da subito il proprio gioco, trovando il vantaggio con Douvikas di testa su cross di Valle dopo un palo colpito da Nico Paz su punizione. Gli ospiti hanno reagito con orgoglio, e un errore in uscita di Butez e Caqueret ha regalato a Serdar il gol del momentaneo pareggio. Nella ripresa, però, i lariani hanno ritrovato ritmo e fiducia: un perfetto colpo di testa di Posch su cross di Caqueret ha riportato avanti i padroni di casa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
