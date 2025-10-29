Calci e pugni alla porta dell’ex compagna a Gela | lo stalker trovato con due mazze e un coltello

Calci e pugni alla porta di casa di lei, e nell’auto due mazze di legno e un coltello: la polizia ha eseguito a Gela un’ordinanza applicativa di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, con applicazione di braccialetto elettronico per un cinquantaseienne indagato per reiterate minacce, atti persecutori e lesioni personali nei confronti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Calci e pugni alla porta dell’ex compagna a Gela: lo stalker trovato con due mazze e un coltello

