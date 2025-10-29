Cala il sipario su ’Visioni del futuro’ | Il cinema di qualità sa far riflettere
Si è chiusa positivamente la rassegna cinematografica ’Visioni del futuro’, progetto ideato dallo scrittore e curatore Marco Rotunno e realizzato dall’associazione di promozione sociale Luce e Sentieri: quattro domeniche dedicate ai capolavori della fantascienza, culminate al teatro con la proiezione di Interstellar di Christopher Nolan. Un evento che ha confermato, ancora una volta, come il cinema di qualità sappia raccogliere comunità, riflessione e convivialità in un unico grande abbraccio culturale. La rassegna ha trasformato il teatro in "finestra sull’universo": dal muto visionario di Metropolis passando alle inquietudini tecnologiche di Blade Runner e alle domande cosmiche di 2001: Odissea nello spazio, fino alla serata conclusiva con Interstellar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
