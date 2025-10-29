Cala il sipario su ’Visioni del futuro’ | Il cinema di qualità sa far riflettere

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa positivamente la rassegna cinematografica ’Visioni del futuro’, progetto ideato dallo scrittore e curatore Marco Rotunno e realizzato dall’associazione di promozione sociale Luce e Sentieri: quattro domeniche dedicate ai capolavori della fantascienza, culminate al teatro con la proiezione di Interstellar di Christopher Nolan. Un evento che ha confermato, ancora una volta, come il cinema di qualità sappia raccogliere comunità, riflessione e convivialità in un unico grande abbraccio culturale. La rassegna ha trasformato il teatro in "finestra sull’universo": dal muto visionario di Metropolis passando alle inquietudini tecnologiche di Blade Runner e alle domande cosmiche di 2001: Odissea nello spazio, fino alla serata conclusiva con Interstellar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cala il sipario su 8217visioni del futuro8217 il cinema di qualit224 sa far riflettere

© Ilrestodelcarlino.it - Cala il sipario su ’Visioni del futuro’: "Il cinema di qualità sa far riflettere"

Argomenti simili trattati di recente

Cala il sipario sulla vicenda giudiziaria di Antonello Montante. I vertici però sono rimasti nell’ombra - L’ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex paladino dell’antimafia si è costituito in carcere, dove ... ilfattoquotidiano.it scrive

Note nella pieve. Cala il sipario sul Corsanico - 15 la Pieve di San Michele fa da cornice al nono ed ultimo concerto della rassegna 2025. lanazione.it scrive

Alle Terme cala il sipario su Music&Wine - La sessione estiva del 35° Festival Internazionale ’Music & Wine’ cala il sipario questa sera alle 21 ospitando tre interpreti di grande caratura nell’area spettacolo delle Terme Marine Leopoldo II a ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cala Sipario 8217visioni Futuro8217