Caivano il ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro sportivo Pino Daniele | Modello di rinascita per periferie
Caivano. Il ministro della Salute Orazio Schillaci e il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, hanno visitato gli spazi del centro sportivo Pino Daniele di Caivano, accompagnati dall'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.
