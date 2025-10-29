Caivano il ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro sportivo Pino Daniele | Modello di rinascita per periferie

Caivano. Il ministro della Salute Orazio Schillaci e il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, hanno visitato gli spazi del centro sportivo Pino Daniele di Caivano, accompagnati dall’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. Caivano, il ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro sportivo “Pino . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

caivano ministro schillaci cirielliCirielli, Governo intervenuto a Caivano per inerzia Regione - "La presenza del ministro Schillaci questa mattina conferma l'impegno del governo Meloni per Caivano ma in genere per le periferie, per la sicurezza soprattutto delle aree più in difficoltà dell'Itali ... Scrive ansa.it

caivano ministro schillaci cirielliVisita del Ministro Schillaci al Centro Sportivo Pino Daniele di Caivano: Un Evento da Non Perdere! - Il Centro Sportivo Pino Daniele, situato a Caivano, fornisce servizi sociosanitari di eccellenza, mirati a promuovere la salute e il benessere della comunità locale. Si legge su tuobenessere.it

Caivano, ministro Schillaci visita Centro sportivo Pino Daniele - famiglia e i partecipanti al progetto "Alzati 2", che coinvolge cento minori, di cui dieci con disabilità cognitive. ansa.it scrive

