Cagliari Criniti | Mi aspetto una reazione da parte dei sardi C’è stata una involuzione che mi spaventa Su Pisacane dico questo
Cagliari, l’ex rossoblu ha parlato in una lunga intervista sul momento dei sardi. E si è soffermato anche sulle possibili scelte di Pisacane. Antonio Criniti ha vissuto un importante triennio in Sardegna, tra il 1991 ed il 1994, grazie al quale quale è rimasto legato alla formazione isolana! L’ex giocatore del Cagliari ha parlato in esclusiva a CagliariNews24 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
CagliariNews24 - facebook.com Vai su Facebook
Criniti: «Il Cagliari deve prendere una punta da 10 gol! Caprile penso valga almeno 40 milioni. Su Pisacane…» – ESCLUSIVA - Antonio Criniti, ex giocatore del Cagliari, ha parlato in esclusiva con noi della squadra di Fabio Pisacane e di vari singoli giocatori: le sue parole Antonio Criniti ha vissuto un importante triennio ... Da cagliarinews24.com