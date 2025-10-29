Caduta fatale giocando morta la bimba di due anni | regalerà speranze di vita

Telgate (Bergamo) –  Non ce l’ha fatta la bambina di quasi due anni, origini marocchine, residente a Telgate, che sabato sera è caduta a casa degli zii, a Palazzolo sull’Oglio, sbattendo la testa sul pavimento. Dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare: ieri è stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno deciso di donare gli organi. La piccola, nata nel 2024, risiedeva a Telgate con i genitori. Il padre si trova all’estero per lavoro, con la madre era andata in visita da alcuni parenti a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

