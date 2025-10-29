Cadde a causa di una buca e riportò la frattura del femore | dopo 12 anni il caso finisce in Cassazione
Buca o dissesto, ma quanto mi costi! Dirigenti e funzionari di Palazzo dei Giganti, contravvenendo alla sbandierata trasparenza, hanno ormai preso l'abitudine di omettere negli atti pubblici le cifre delle richieste di risarcimento danni. Istanze, ma anche citazioni davanti ai tribunali, che sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
