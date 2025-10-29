Cacciano Rossella Erra Terremoto a Ballando con le stelle dietro le quinte è il caos

Le polemiche a Ballando con le stelle sembrano non conoscere tregua. Stavolta però non si parla di esibizioni, voti o giudizi infuocati, ma di tensioni che serpeggiano dietro le quinte. A finire al centro della bufera è Rossella Erra, la cosiddetta “tribuna del popolo”, volto amato del programma condotto da Milly Carlucci. Secondo le indiscrezioni diffuse da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la Erra sarebbe ormai ai ferri corti con due membri della giuria, tanto che “due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Erra, stop anche ai saluti”. Una frattura silenziosa ma evidente, che avrebbe iniziato a pesare anche sul clima generale dello show. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

