Caccia all’affare arriva al centro fiere

Spazio a "Caccia all’affare", sabato e domenica al centro fiere di Villa Potenza: il mercatino al coperto – punto di riferimento per gli amanti di vintage, antiquariato, collezionismo, rigatteria e second hand – si animerà di oltre duecento espositori distribuiti su un’area di 5000 metri quadrati, per riscoprire oggetti rari e preziosi e alimentare la sostenibilità attraverso il riuso. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla società Brandozzi, ha ingresso gratuito e si svolgerà dalle 9 alle 19 di entrambe le giornate. A inaugurare la fiera, sabato alle 12, l’assessore alle Attività produttive Laura Laviano (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Caccia all’affare" arriva al centro fiere

