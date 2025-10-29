Ca' Foscari apre la nuova sala polifunzionale per gli studenti

Un nuovo spazio è a disposizione delle studentesse e degli studenti di Ca' Foscari con l'apertura della sala polifunzionale “Maria Rimoldi”: operativa da oggi, occupa lo spazio della ex falegnameria Bozzola a Cannaregio, in calle della Madonna, nelle vicinanze del campus economico di San Giobbe. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Spokes Ambient di @foscarinilamps apre a infinite possibilità di luce. Due sorgenti LED indipendenti permettono di creare atmosfere diverse, adattandosi allo spazio e al momento. Luce verso l’alto per illuminare l’ambiente. Luce verso il basso per valor Vai su Facebook

Dai collettivi propal alla Ca’ Foscari, l’antisemitismo e l’odio politico dilagano tra i giovani. È tempo di una nuova alfabetizzazione civile e di una società meno ... - Dai collettivi propal alla Ca’ Foscari, l’antisemitismo e l’odio politico dilagano tra i giovani. linkiesta.it scrive

Contestazioni a Fiano, il ministro Bernini lo invita nuovamente a Ca' Foscari - ll ministro dell'Università ha proposto all'ex parlamentare Pd e presidente dell'Associazione Sinistra per Israele di tornare insieme nell'ateneo veneziano e riprendere il dibattito interrotto dopo ... Scrive msn.com

Emanuele Fiano contestato a Ca’ Foscari, la solidarietà di Bernini: “Torniamo insieme nell’università” - Solidarietà bipartisan della politica nei confronti di Emanuele Fiano, l'ex parlamentare del Pd e presidente di 'Sinistra per Israele' duramente contestato ... Da msn.com