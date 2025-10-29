Cosa succede quando si unisce la tradizione ad un impulso giovanile? Ne nasce una formula innovativa e carica di creatività come quella dell’Agriturismo Cà Di Rossi, inaugurato più di undici anni fa e gestito con amore e cura da un’intera famiglia. Cordialità e convivialità sono le parole d’ordine, con ogni ospite che viene fatto sentire come se fosse a casa sua. Uno dei punti chiave dell’agriturismo è la sua posizione privilegiata, tra le Alpi Apuane e l’Appennino tosco-emiliano, potendo godere della vista della vallata Lunigiana. Cà Di Rossi rappresenta un luogo per il totale relax, una vera e propria isola felice inserita tra la natura, lontana dal caos e dal rumore delle città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cà Di Rossi, tradizione e gioventù creano una formula vincente e un'offerta di livello