Csinistra | Carmelo Miceli coordinatore Progetto Civico in Sicilia

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Carmelo Miceli è il nuovo coordinatore regionale della Sicilia di Progetto Civico Italia. A ufficializzare, in una conferenza stampa a Palermo, il primo coordinamento regionale sono stati Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e promotore del movimento nazionale, con Ismaele La Vardera, deputato regionale e fondatore di Controcorrente, tra i più attivi nel Paese per costruire questa nuova rete civica". Si legge in una nota di Progetto Civico. "Dopo l'appuntamento di Roma della scorsa settimana - con oltre 200 amministratori civici, da Bolzano a Caltanissetta, e più di 1500 persone - oggi a Palermo erano presenti circa 100 amministratori siciliani che hanno aderito al progetto", si aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C.sinistra: Carmelo Miceli coordinatore Progetto Civico in Sicilia