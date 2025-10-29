Bus scolastico si ribalta dopo lo scontro con un Suv | un morto e diversi studenti feriti a Oderzo
Tragedia a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso: un Suv e un bus con decine di studenti si sono scontrati lungo la via Maggiore. L’auto è finita nel fossato e il conducente è morto sul colpo, mentre il mezzo pesante si è rovesciato su di un lato. Sei ragazzi sono rimasti feriti in modo lieve. 🔗 Leggi su Fanpage.it
