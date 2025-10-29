Bus di studenti contro un' auto Germano De Luca morto a 85 anni L' automobilista aveva la patente scaduta | mancavano i requisiti per il rinnovo

Leggo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Germano De Luca, l?automobilista 85enne di Fregona (Treviso) deceduto nell'incidente avvenuto questa mattina, 29 ottobre, tra il suo suv Hyunday e un bus pieno di studenti diretti a. 🔗 Leggi su Leggo.it

