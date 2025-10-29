Bus con a bordo 50 ragazzi si scontra con un Suv a Treviso Morto l’automobilista di 85 anni | aveva la patente scaduta
Era senza patente, scaduta e non rinnovata, Germano De Luca, l’automobilista di 85 anni di Fregona (Treviso) morto nello scontro del Suv su cui era alla guida contro il bus di linea con 50 studenti a bordo. La licenza di guida, secondo quanto si è appreso, era scaduta ad agosto e non sarebbe stata rinnovata per mancanza dei requisiti medici. La sospensione era scattata lo scorso 15 ottobre. Tra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
