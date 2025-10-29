Bus con a bordo 50 ragazzi si scontra con un Suv a Treviso Morto l' anziano alla guida dell' auto
Grave incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Oderzo (Treviso). Un mezzo Atvo con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato contro un suv per cause ancora da chiarire. A perdere la vita è un 85enne di Fregona (Treviso) che era alla guida dell'auto. Le cure mediche hanno confermato che nessuno degli occupanti del bus risulta ferito gravemente. Una decina gli studenti in stato di shock.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
