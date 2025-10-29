Bus con 50 studenti si scontra con un suv | undici ragazzi feriti Morto l' automobilista | aveva 85 anni e guidava con patente scaduta

Il frontale nel comune di Piavon, dopo una curva: il suv avrebbe invaso la corsia opposta, facendo finire il mezzo di linea in un fossato. Una decina di studenti sono sotto shock.

