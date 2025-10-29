(Adnkronos) – Il virologo Roberto Burioni, pioniere della comunicazione anti-fake news su Facebook, dice addio alla sua attività divulgativa via social chiudendo un capitolo della sua vita professionale speso nella difesa instancabile e quasi quotidiana dei vaccini e della medicina basata sull’evidenza. Una lunga “avventura” cominciata “10 anni fa” dagli Usa, “mentre ero a La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Burioni ‘trasloca’ su Substack, addio social: “Stanco di essere usato come sputacchiera”