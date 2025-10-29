Burioni ‘trasloca’ su Substack addio social | Stanco di essere usato come sputacchiera

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il virologo Roberto Burioni, pioniere della comunicazione anti-fake news su Facebook, dice addio alla sua attività divulgativa via social chiudendo un capitolo della sua vita professionale speso nella difesa instancabile e quasi quotidiana dei vaccini e della medicina basata sull’evidenza. Una lunga “avventura” cominciata “10 anni fa” dagli Usa, “mentre ero a La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

burioni 8216trasloca8217 su substack addio social stanco di essere usato come sputacchiera

© Ildifforme.it - Burioni ‘trasloca’ su Substack, addio social: “Stanco di essere usato come sputacchiera”

Leggi anche questi approfondimenti

burioni 8216trasloca8217 substack addioBurioni dice addio ai social, il virologo: «Stanco di essere usato come una sputacchiera» - fake news su Facebook, dice addio alla sua attività divulgativa via social chiudendo un capitolo della sua vita ... Come scrive msn.com

burioni 8216trasloca8217 substack addioBurioni 'trasloca' su Substack, addio social: "Stanco di essere usato come sputacchiera" - fake news su Facebook, dice addio alla sua attività divulgativa ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Burioni 8216trasloca8217 Substack Addio