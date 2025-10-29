Per leggere il virologo Roberto Burioni gli utenti dovranno lasciare gli estremi della carta di credito e pagare un abbonamento. Lo ha annunciato il controverso comunicatore scientifico, capace di infiammare i social come pochi con i suoi post urticanti e apodittici. Burioni lascia quindi i social: almeno quelli a pagamento, decidendo di trasferirsi su Substack. Piattaforma sulla quale gli utenti chiedono un obolo per farsi leggere e per divulgare le proprie opinioni o le loro verità. Una lunga “avventura” cominciata “10 anni fa” dagli Usa, “mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell’infanzia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Burioni molla i social. L’annuncio su Fb: chi mi vuole leggere dovrà pagare un abbonamento