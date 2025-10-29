Burioni lascia i social | la divulgazione continua su Substack

Dopo un decennio di battaglie digitali, il virologo Roberto Burioni archivia i social e sposta la sua divulgazione su Substack. Decisione netta, annunciata in un post pieno di motivazioni: tutela dei contenuti dall'uso per l'intelligenza artificiale, opacità degli algoritmi e la stanchezza, umanissima, per insulti e minacce che colpiscono anche chi prova a parlare di .

