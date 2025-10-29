Burioni dice addio ai social | Basta insulti e minacce sono stanco di essere usato come una sputacchiera
Addio ai social, Roberto Burioni "trasloca" su Substack. Il virologo pioniere della comunicazione anti-fake news su Facebook ha annunciato la fine della sua attività divulgativa su Fb e simili, chiudendo un capitolo della sua vita professionale speso nella difesa instancabile della medicina. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Burioni dice addio ai social, il virologo: «Stanco di essere usato come una sputacchiera» Vai su Facebook
Roberto Burioni - X Vai su X
Burioni dice addio ai social, il virologo: «Stanco di essere usato come una sputacchiera» - fake news su Facebook, dice addio alla sua attività divulgativa via social chiudendo un capitolo della sua vita ... Da ilmessaggero.it
Burioni lascia i social e si trasferisce su Substack: «I miei post utilizzati in maniera distorta, io voglio aiutare la scienza» - «L'ignoranza non si ferma mai, mentre io voglio trasferire la mia conoscenza a ... Si legge su msn.com
Roberto Burioni se ne va, per leggerlo bisognerà pagare: «Addio ai social, sono diventato una sputacchiera». La reazione di Matteo Bassetti - Con un lungo post su Facebook il medico e professore universitario del San Raffaele annuncia di voler scrivere solo attraverso la sua newsletter: «Chi vuole insultare perlomeno pagherà 2 euro» ... Come scrive open.online