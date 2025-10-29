Buona la prima di Sinner a Parigi | regolato Bergs in due set

Buon debutto di Jannik Sinner nel torneo Atp di Parigi. L’azzurro continua la striscia positiva di vittorie anche in Francia. Continua la striscia positiva di Jannik Sinner in questa stagione. Dopo la vittoria nel torneo di Vienna il tennista numero due al mondo ha regolato con il risultato di 6-4;6-2 il belga Zizou Bergs, un esordio che poteva essere complicato e che invece ha visto l’azzurro controllare la sfida dall’inizio alla fine. Sinner al secondo turno, cosa succede al torneo di Parigi. Nel primo set Bergs parte aggressivo ma Sinner controlla e realizza subito il break, l’altoatesino ha anche due palle break per il doppio break ma non le sfrutta ed il primo set termina con il risultato di 6-4. 🔗 Leggi su Sportface.it

