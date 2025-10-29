Buon esordio per Sinner a Parigi Sonego vince il derby con Musetti

L'altoatesino stende Bergs, per il toscano si complica la corsa verso le Atp Finals. PARIGI (FRANCIA) - Esordio vincente per Jannik Sinner e vittoria di Lorenzo Sonego nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti, che vede ora complicarsi la corsa verso le Atp Finals di Torino. Queste le notizie princip. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

buon esordio per sinner a parigi sonego vince il derby con musetti

© Ilgiornaleditalia.it - Buon esordio per Sinner a Parigi, Sonego vince il derby con Musetti

