Buon esordio per Sinner a Parigi Sonego vince il derby con Musetti

L'altoatesino stende Bergs, per il toscano si complica la corsa verso le Atp Finals. PARIGI (FRANCIA) - Esordio vincente per Jannik Sinner e vittoria di Lorenzo Sonego nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti, che vede ora complicarsi la corsa verso le Atp Finals di Torino. Queste le notizie princip. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Buon esordio per Sinner a Parigi, Sonego vince il derby con Musetti

