Buon compleanno Fausto Leali Anna Cartoni Fabiola Gianotti…

B uon compleanno Fausto Leali, Anna Cartoni, Mauro Moretti, Luciana Littizzetto, Pietro Longo, Franco Coppi, Vincenza Bono Parrino, Raffaele Lombardo, Daniele Ceva, Fabiola Gianotti, Winona Ryder, Marco Zullo, Alvaro Gonzalez. Oggi 29 ottobre compiono gli anni: Anna Cartoni, manager; Vincenzo Polito, ex pallanotista; Andreas Resch, psicologo, teologo; Pietro Longo, ex segretario Psdi; Eugenio Barba, regista; Franco Coppi, avvocato, giurista; Francesco Cesaretti, attore, regista, commediografo; Vincenza Bono Parrino, ex ministra beni culturali; Claudio de Davide, attore, doppiatore; Salvatore Carmando, fisioterapista; Fausto Leali, cantante; Pasquale Lubrano Lavadera, pittore, scrittore; Armando Savini, cantante; Roberto Soffici, cantautore; Mimmo Rafele, regista, sceneggiatore; Fausto Maifredi, dirigente sportivo; Ennio Cavalli, poeta, giornalista; Fernando Fratarcangeli, giornalista, scrittore, critico musicale; Alberto Mantovani, medico, immunologo, scienziato; Giovanna Milella, giornalista; Raffaele Lombardo, ex presidente regione Sicilia; Fiorella Infascelli, regista, sceneggiatrice; Esther Robertson, arciera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Fausto Leali, Anna Cartoni, Fabiola Gianotti…

Contenuti che potrebbero interessarti

Buon compleanno, @ramazzotti_eros ? #erosramazzotti - facebook.com Vai su Facebook

Fausto Leali: la terza moglie corista di 30 anni più giovane, la squalifica al GF per Balotelli, la famiglia poverissima - Si inizia già a sentire l'odore di Sanremo 2025 e Mara Venier ha composto una lista di super ospiti per rivivere la storia del ... Scrive ilmattino.it

Fausto Leali: la terza moglie corista di 30 anni più giovane, la squalifica al GF per Balotelli, la famiglia poverissima - Nel 1968, Fausto Leali sposa Milena Cantù, cantante e autrice che aveva collaborato con Adriano Celentano. Si legge su ilmessaggero.it

Fausto Leali: la terza moglie corista di 30 anni più giovane, la squalifica al GF per Balotelli, la famiglia poverissima - Intervistato da Il Tirreno in occasione dei suoi 80 anni ha ricordato la sua infanzia: «Mio padre Vitale era fabbro e in guerra aveva perso una gamba, amputata sotto il ginocchio. ilmessaggero.it scrive