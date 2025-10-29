Una fantastica e inedita Emma Stone in un racconto che sintetizza il lato oscuro dell'America attualizzato alle mitologie contemporanee. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Bugonia": un titolo antico e raffinato per un film surreale e inquietante che opera su più livelli. Un Lanthimos che ci piace e diventa un classico