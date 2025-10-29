Bucchi stavolta cambia volto all’Arezzo Chance per Dell’Aquila e gli altri giovani

di Andrea Lorentini Per un pomeriggio la lotta per la B con Ascoli e Ravenna può passare in secondo piano. Al Comunale (ore 18,30) arriva, infatti, la Torres per il secondo turno della Coppa Italia di serie C. Se in questo momento la coppa può sembrare una parentesi in mezzo ad un campionato dove l’ viaggia da solo al comando ed ha altre priorità, in realtà la competizione nazionale rappresenta un investimento per il futuro. Primo perchè è, comunque, un trofeo e secondo perchè la vincitrice accede direttamente alla fase nazionale dei playoff. Per gli amaranto, qualora non dovessero conquistare la promozione diretta, un’opzione da non scartare a priori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bucchi stavolta cambia volto all’Arezzo. Chance per Dell’Aquila e gli altri giovani

