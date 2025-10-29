Alla Sala Stazione Aperta di Cervia, fino al 15 marzo dalle 15 alle 18 (esclusi i festivi), le porte si aprono su un mondo da guardare. Bruno Sbrighi racconta con la luce. Fotografo di scena originario di Cervia, ha attraversato il cinema italiano con discrezione e profondità, cogliendo l’anima nascosta dietro ogni gesto. Questa mostra è un viaggio nel suo mondo: attimi rubati al tempo, volti colti tra una battuta e l’altra, scene che non finiranno nei titoli di coda ma che restano impresse nella memoria. Tra i suoi incontri più significativi, quello con il regista Marcello Aliprandi, che amava Cervia quanto lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bruno Sbrighi, in mostra l’occhio di Cervia