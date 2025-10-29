Bruno Sbrighi in mostra l’occhio di Cervia
Alla Sala Stazione Aperta di Cervia, fino al 15 marzo dalle 15 alle 18 (esclusi i festivi), le porte si aprono su un mondo da guardare. Bruno Sbrighi racconta con la luce. Fotografo di scena originario di Cervia, ha attraversato il cinema italiano con discrezione e profondità, cogliendo l’anima nascosta dietro ogni gesto. Questa mostra è un viaggio nel suo mondo: attimi rubati al tempo, volti colti tra una battuta e l’altra, scene che non finiranno nei titoli di coda ma che restano impresse nella memoria. Tra i suoi incontri più significativi, quello con il regista Marcello Aliprandi, che amava Cervia quanto lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
una bellissima mostra, di Bruno Sbrighi, di fotografie di scena di film straordinarie, che vi invito a visitare, troverete scatti fotografici unici che fermano immagini della nostra storia del cinema, ogni scatto è il ritratto di un film!! una vita vissuta con la sua macchina - facebook.com Vai su Facebook
“Il tempo in uno scatto”: a Cervia la mostra dedicata al fotografo di scena Bruno Sbrighi - Sarà inaugurata sabato 25 ottobre alle 17 alla Sala Stazione Aperta la mostra “Bruno Sbrighi – Il tempo in uno scatto”, visitabile tutti i giorni fino al ... Da ravennanotizie.it
A Villa Bruno la mostra fotografica 'Diario di provincia' - 30, a San Giorgio a Cremano, presso la biblioteca di Villa Bruno, via Cavalli di Bronzo n. Segnala ansa.it