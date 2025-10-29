Brignano. Sala del Trono di Palazzo Visconti gremita, lunedì 27 ottobre, per l’incontro promosso dai circoli del Partito Democratico della Bassa Bergamasca sul tema “La cura per una sanità che curi”. Oltre 200 persone hanno assistito al dibattito che ha visto tra i protagonisti l’eurodeputato e presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, insieme ai consiglieri regionali Emilio Del Bono e Davide Casati. A moderare la serata ci ha pensato Matilde Tura, medico e capogruppo del Pd a Treviglio. Dopo i saluti del segretario del circolo Pd di Brignano Simone Coita, della vicesegretaria provinciale Alessandra Bertolotti e della delegata alla sanità Francesca Riccardi, Bonaccini ha parlato di una sanità “da difendere e rilanciare”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Brignano, oltre 200 persone per l’incontro con Bonaccini: “Dobbiamo difendere e rilanciare la sanità pubblica”