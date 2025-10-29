Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 29 ottobre 2025
Tante notizie di cronaca ma anche di attualità e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 29 ottobre 2025? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.Cronaca- Ladri in azione al Decò Superstore con la tecnica della 'spaccata'. Sfondata una saracinesca e una vetrata per entrare. I. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
LaC News24. . Le Breaking News delle 12 di LaC News24 Vai su Facebook
BREAKING NEWS - #OXFAM: “L’EUROPA AGISCA PER UNA PACE GIUSTA IN PALESTINA” Nonostante la tregua a #Gaza gli aiuti entrano ancora col contagocce, mentre la popolazione è allo stremo Solo Oxfam ha 2,5 milioni di dollari di aiuti alimentari e di - X Vai su X
Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 28 ottobre 2025 - Volete una panoramica completa delle notizie del 28 ottobre 2025? Si legge su casertanews.it
Breaking News delle 16.00 | Hamas consegnerà corpo di un altro ostaggio - Kiev con Bratislava e Praga, Ong: naufragio in Libia, morti 18 migranti, Femminicidio Verona, fermo per ex compagno, N ... Lo riporta msn.com
Breaking News delle 14.00 | Crosetto: "Ucraina non riavrà territori persi" - In questa edizione: Crosetto: "Ucraina non riavrà territori persi", Violazioni Hamas, Netanyahu convoca riunione, "Cessino aggressioni verbali dai magistrati", Femminicidio Verona, fermato l'ex compag ... Si legge su msn.com