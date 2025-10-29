Breaking Bad | Vince Gilligan rivela perché non ha realizzato altri spin-off

Breaking Bad ha dato vita a un franchise con lo spin-off Better Call Saul e il film El Camino, ma c’è un motivo specifico per cui Vince Gilligan non ha continuato con altri spin-off. Considerata una delle migliori serie TV di tutti i tempi, Breaking Bad ha debuttato nel 2008 ed è andata in onda per cinque stagioni. È diventata rapidamente una delle serie più apprezzate dalla critica, con un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes. Dopo il successo di quella serie e di Better Call Saul, Gilligan ha però scelto di non espandere ulteriormente il franchise, nonostante le pressioni in tal senso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it