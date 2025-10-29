Brasile un’operazione della polizia a Rio de Janeiro causa almeno 64 morti

Internazionale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 ottobre almeno 64 persone sono morte durante un’operazione della polizia brasiliana contro bande di narcotrafficanti attive nelle favelas alla periferia nord di Rio de Janeiro. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

