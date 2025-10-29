Brasile strage nella favela di Rio | oltre 130 morti nel blitz della polizia
Una moltitudine di lenzuoli per coprire le atrocità della guerriglia. Sono queste le immagini che i residenti della favela Penha, nella zona nord di Rio de Janeiro, in Brasile, si sono trovati di fronte. Settanta cadaveri posizionati uno di fianco all'altro in mezzo alla strada, recuperati dai parenti delle vittime e dagli abitanti del complesso dal vicino bosco della Vacaria. Ma il bilancio del blitz della polizia militare, dice la procura carioca, potrebbe superare i 130 morti. L'operazione, battezzata "Contenimento", è cominciata nella notte scorsa. Obiettivo delle autorità: disarticolare i narcotrafficanti del Comando Vermelho e dare la caccia al leader "Doca", fuggito durante il blitz. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#25Ottobre2025 #sapiensunsolopianeta Dall’Ufficio Stampa Rai La forza del rito a "Sapiens - Un solo pianeta" Un viaggio nella spiritualità tra Brasile, Thailandia e Italia Perché i Sapiens si nutrono di spiritualità? Perché credono ancora nei riti, nei fantasmi, n Vai su Facebook
Brasile, strage nella favela di Rio: oltre 130 morti nel blitz della polizia - L'operazione "Contenimento" contro i narcotrafficanti del Comando Vermelho. Secondo tgcom24.mediaset.it
Brasile: strage nelle favelas a Rio, 138 morti nel raid antidroga - Sulla strada principale del Complesso della Penha, nell'area nord di Rio de Janeiro, c'è un silenzio spettrale. Da ansa.it
Brasile, raid contro narcos: decine di corpi per strada nella favela di Rio - I residenti di una favela di Rio de Janeiro, in Brasile, hanno trascorso tutta la notte a raccogliere cadaveri all'interno della comunità urbana, ... Come scrive lapresse.it