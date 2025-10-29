Brasile sotto choc | oltre 130 vittime nello scontro tra polizia e narcotrafficanti

Rio de Janeiro è sotto choc dopo l’operazione di sicurezza più letale della sua storia, culminata in un bilancio di oltre 130 vittime. L’assalto su larga scala, condotto ieri da 2.500 agenti contro le roccaforti del potente Comando Vermelho nel complesso di favelas di Penha, è degenerato in violenti scontri a fuoco, con i trafficanti che hanno opposto una resistenza armata, arrivando a lanciare granate con droni. Il numero delle vittime, più che raddoppiato rispetto al conteggio ufficiale iniziale di 64 morti, è emerso in modo drammatico quando decine di corpi sono stati allineati in una piazza dai residenti alla ricerca dei propri cari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

