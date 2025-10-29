Brasile scontri durante maxi-operazione contro i narcos | favelas di Rio in fiamme oltre 100 morti

L'obiettivo del blitz è stata la cattura di trafficanti legati al Comando Vermelho, la principale organizzazione criminale della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brasile, scontri durante maxi-operazione contro i narcos: favelas di Rio in fiamme, oltre 100 morti

Brasile, sparatorie e guerriglia a Rio: almeno 60 morti e oltre 100 arresti nella maxi operazione anti-narcos - Maxi operazione della polizia brasiliana a Rio contro i narcotrafficanti: 60 morti, oltre 100 arresti e scene di guerriglia urbana nelle favelas ... Segnala affaritaliani.it

Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: oltre 130 morti tra sospetti e polizia - Almeno 132 persone, tra sospetti e agenti, sono morte durante l''Operazione Containment' nei complessi a nord di Rio de Janeiro in Brasile, secondo fonti dell'ufficio del Difensore civico citate ... Si legge su adnkronos.com

Brasile, maxi operazione contro i narcotrafficanti a Rio: almeno 64 morti - Almeno 64 persone sono morte negli scontri a Rio de Janeiro, in Brasile, nel corso di una maxi operazione della polizia brasiliana, l'Operacao Contencao, ... Si legge su msn.com