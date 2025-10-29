Brasile raid contro narcos | decine di corpi per strada nella favela di Rio

I residenti di una favela di Rio de Janeiro, in Brasile, hanno trascorso tutta la notte a raccogliere cadaveri all’interno della comunità urbana, trasportandoli con dei camion e allineandoli uno accanto all’altro per strada. All’alba, almeno 50 corpi di giovani uomini, per lo più a torso nudo, giacevano a terra a Penha, uno dei due luoghi presi di mira martedì dall’ operazione di polizia contro i narcos più letale mai condotta nella città brasiliana. Centinaia di residenti, alcuni in lacrime disperati, osservano i cadaveri allineati a terra. L’attivista locale Raull Santiago ha detto di aver fatto parte di una squadra che ha trovato circa 15 corpi prima dell’alba. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brasile, raid contro narcos: decine di corpi per strada nella favela di Rio

