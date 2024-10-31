Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Andrea Delogu, morto il fratello 18enne in un incidente in moto nel riminese ildifforme.it
Ferrara, maxi controlli della Polizia Stradale: 91 multe e 19 patenti ritirate virgilio.it
Schifani: "La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza" gazzettadelsud.it
Ponte sullo Stretto, il Pd: “Sonoro schiaffo a Salvini, il Governo si fermi” gazzettadelsud.it
Salerno, San Martino: castagne e vino dal 7 al 9 novembre 2025 2anews.it
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti: niente visto di legittimità. Meloni: «Ennesimo atto di ... corriere.it
Matilde Lorenzi, la procura di Bolzano avvia un procedimento penale sulla morte della sciatrice
La procura della Repubblica di Bolzano ha avviato un procedimento penale con incidente probatorio p... ► ilfattoquotidiano.it
Eurolega, Virtus di nuovo in campo contro il Bayern: dove vederla in tv
Monaco di Baviera, 29 ottobre 2025 - Continua il giro d’Europa della Virtus. Dopo la sfida di Kauna... ► sport.quotidiano.net
Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 29 ottobre 2025
Tante notizie di cronaca ma anche di attualità e social. Volete una panoramica completa delle noti... ► casertanews.it
La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud va in fuga. La Juve senza Tudor sputa l’anima (prima non succedeva)
La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud va in fuga. La Juve senza Tudor sputa l’anima ... ► ilnapolista.it
Conferenza stampa Brambilla post Juve Udinese: le sue dichiarazioni
di Marco BaridonConferenza stampa Brambilla post Juve Udinese: le sue dichiarazioni dopo il match de... ► juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri tornano alla vittoria, le parole di Chiellini su nuovo allenatore e ds
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Incidente a Valmaura: va a sbattere contro un palo, scooterista grave a Cattinara
Una donna del 1962 è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Cat... ► triesteprima.it
Chivu a Dazn nel pre partita di Inter Fiorentina: «Approccio? Siamo professionisti, la cosa più importante è questa. In difesa ho tanti bravi, Bisseck valida opzione»
Chivu a Dazn analizza il pre partita di Inter Fiorentina. Le parole del tecnico dei nerazzurri prim... ► calcionews24.com
Morto a 18 anni il fratello di Andrea Delogu, Evan: incidente in moto a Rimini
Una tragedia ha colpito la famiglia Delogu nel pomeriggio del 29 ottobre 2025. Evan Delogu, 18 anni... ► cinemaserietv.it
L’ex tecnico atalantino Brambilla guida la Juve alla vittoria. E c’è il nembrese Mangiapoco in panchina
Con ogni probabilità, dalla prossima partita sulla panchina della Juventus ci sarà seduto Luciano S... ► bergamonews.it
Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici”
Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione... ► quotidiano.net
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 10 2025 ore 20:25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della r... ► romadailynews.it
Pochi parcheggi e sosta selvaggia: "Gravi disagi a cittadini e commercianti"
Pochi parcheggi a Marcianise. E’ questo il caso sollevato dalla consigliera comunale del Movimento... ► casertanews.it
Mattei: “Se il Milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', Stefano Mattei ha voluto spendere alcune p... ► pianetamilan.it
“Volti della povertà in carcere” con mostra fotografica a Sant’Ambrogio
A Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio, presentato il volume I volti della povertà in carcere. S... ► tv2000.it
Ferrara, maxi controlli della Polizia Stradale: 91 multe e 19 patenti ritirate
La Polizia Stradale di Ferrara ha sanzionato 91 automobilisti per uso del cellulare e mancato uso de... ► virgilio.it
Diretta gol Serie A: Juve Udinese 3 1, Roma Parma 2 1 e Como Verona 3 1. Segui i match della 9a gornata
Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le... ► calcionews24.com
Ilaria D’Amico e Alena Seredova, chi sono la moglie e l’ex di Gigi Buffon: “Mi ha tradito con lei e l’ho scoperto dai media”
Ilaria D’Amico è la moglie di Gigi Buffon dal 2024: la relazione della coppia è iniziata nel 2014 e... ► metropolitanmagazine
La Juve batte l'Udinese 3 1 e ritrova la vittoria
I rigori di Vlahovic e Yildiz intervallati dal gol di Gatti rendono inutile il pari di Zaniolo TOR... ► ilgiornaleditalia.it
Jey Uso riflette sul suo legame con Roman Reigns: “Roman mi rispetta come un suo pari”
Jey Uso crede che lui e Roman Reigns siano “alla pari ora”. Jey Uso ha parlato del suo rap... ► zonawrestling.net
Evan, il fratello di Andrea Delogu, è morto in un incidente stradale: aveva 18 anni
Evan Delogu, fratello della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu (attualmente impegna... ► metropolitanmagazine
Ponte sullo Stretto, il Pd: “Sonoro schiaffo a Salvini, il Governo si fermi”
«La decisione della Corte dei Conti di non ammettere al visto di legittimità la Delibera CIPESS n. 4... ► gazzettadelsud.it
Ponte Messina: Carrà (Lega), 'spiace qualche giudice remi contro progresso Paese'
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Dispiace che qualche giudice preferisca remare contro il progresso del ... ► iltempo.it
No della Corte conti al Ponte, il governo: Intollerabile invadenza”
La Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 41/2025, che approvava... ► lidentita.it
Pugilato, la foggiana Melissa Cavaliere medaglia d'argento agli Europei under 15
La boxer foggiana Melissa Cavaliere, tesserata con la Pugilistica Taralli di Foggia del Maestro de... ► foggiatoday.it
Napoli, attenzione alla Roma: i giallorossi rispondono presente e lanciano un chiaro messaggio!
La Roma continua a sorprendere. Con la vittoria di oggi contro il Parma, la squadra di Gian Piero G... ► spazionapoli.it
Sara Russo premiata a Mugnano di Napoli: è la più giovane campionessa de La Ruota della Fortuna
Sara Russo, 19 anni, è la più giovane campionessa de La Ruota della Fortuna: premiata quest'oggi da... ► fanpage.it
Brasile, strage nella favela di Rio: oltre 130 morti nel blitz della polizia
Una moltitudine di lenzuoli per coprire le atrocità della guerriglia. Sono queste le immagini che i ... ► tgcom24.mediaset.it
Forbidden Fruit, anticipazioni 30 ottobre Zehra si confida con Ender e inizia a pedinare Kemal
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Ca... ► movieplayer.it
Ponte Stretto, Corte Conti nega visto di legittimità a delibera Cipess. Insorgono Meloni e Salvini
Arriva un altro stop ‘tecnico’ alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei ... ► lapresse.it
Stramaccioni su Inter Fiorentina: «Chivu sceglie Pio per diverse ragioni, non solo per turnover»
di Redazione Inter News 24Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter ed ora commentatore di DAZN, ha espres... ► internews24.com
Mensa scolastica: Dello Vicario lancia accuse sull'ex amministrazione, fuoco 'amico' su Innocenti
E’ scontro aperto tra la Politica che Serve e il movimento Forza Azzurra sul caso della mensa scol... ► casertanews.it
Urso spera nella Ue per combattere il dumping della Cina
Per il ministro l'Europa deve tutelarsi "anche con misure di salvaguardia". I limiti di un possibil... ► lidentita.it
L'ira di Meloni contro la Corte dei Conti che boccia il Ponte sullo Stretto
Giorgia Meloni affida a una nota la sua rabbia: "La mancata registrazione da parte della Corte dei ... ► ilfoglio.it
"Invasione sulle scelte del governo". Meloni contro la Corte dei Conti
La decisione della Corte dei Conti di non dare il suo visto di legittimità al progetto del Ponte su... ► iltempo.it
Fontana inaugura a Montecitorio la mostra “Bruno Prosdocimi. Un viaggio artistico tra Palcoscenico e Backstage”
ROMA – “È un onore celebrare a Montecitorio, con una mostra a lui dedicata, il Maestro Bruno Prosdo... ► lopinionista.it
[PS2/ANDROID] PSX2 – L’Emulatore PlayStation 2 per Android: La Nuova Versione 1.1.1 è QUI!
Buone notizie per gli appassionati di retro-gaming! PSX2, l’emulatore PlayStation 2 per dispositivi... ► gamesandconsoles.net
La Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto
La Corte dei conti ha bloccato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, bocciando la deliber... ► lettera43.it
La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni furiosa: “Ennesima invasione sulle scelte di governo e Parlamento”
Nuovo stop per il Ponte sullo Stretto di Messina, grande opera simbolo di Matteo Salvini. La Corte ... ► ilfattoquotidiano.it
La Protezione Civile lancia l'allerta gialla per rischio meteo, piogge e temporali in arrivo su otto regioni
Allerta gialla della Protezione Civile in otto regioni: piogge, temporali e rischio idrogeologico tr... ► virgilio.it
PAGELLE E TABELLINO JUVE UDINESE 3 1: Vlahovic trascinatore, Gatti disfa e recupera, Yildiz la chiude!
La Juventus batte l’Udinese per 3-1, con due calci di rigore e dominando la gara dall’inizio alla f... ► calciomercato.it
Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti. Salvini: “Scelta politica. Andiamo avanti”. Meloni: “Ennesima invasione dei giudici”
Doccia freddissima sul governo e sul ministro Matteo Salvini: la Corte dei Coni ha bocciato il Pont... ► firenzepost.it
Perché gli Usa ritirano le truppe sul fianco Est della Nato, i droni al posto dei soldati (ma potrebbero non bastare)
Gli Stati Uniti ridurrano la loro presenza militare sul fianco Est della Nato. Secondo quanto emerge... ► ilmessaggero.it
Pagelle Como Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Como Verona, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 3-1 e valido p... ► calcionews24.com
LIVE Conegliano Chieri 0 0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere rimontano nel primo set, 9 10!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-18 Errore in ricezione di Sillah. 18-18 Nemeth trova l... ► oasport.it
Bending Spoons rileva AOL: accordo firmato, 2,8 miliardi di debito per spingere la prossima fase del marchio storico
AOL cambia proprietario. Bending Spoons, gruppo tecnologico con sede a Milano, ha firmato un accord... ► sbircialanotizia.it
Manovra al Senato ma vigilia tesa
La manovra è arrivata al Senato, l’esame al via da domani. E sempre in Senato, domani, l’ultimo pas... ► tv2000.it
Amelia, aggredisce i Carabinieri durante un controllo in centro: arrestato 45enne con hashish e marijuana
Un 45enne è stato arrestato dai Carabinieri di Amelia per spaccio e resistenza: trovato con hashish ... ► virgilio.it
Beatrice Bellucci morta nell'incidente a Roma, Silvia Piancazzo si sveglia dal coma: attesa per il racconto
Silvia Piancazzo si è svegliata dal coma. La ragazza era in auto insieme a Beatrice Bellucci al mome... ► virgilio.it
La Roma piega il Parma e festeggia: 2 1 e vetta della Serie A
All'Olimpico segnano Hermoso e Dovbyk, nel finale la rete di Circati. ROMA - La Roma risponde imme... ► ilgiornaleditalia.it
Fed taglia ancora i tassi al 3,75% 4% e ferma dimissioni titoli
Roma, 29 ott. (askanews) – Nuovo taglio dei tassi di interesse da 0,25 punti base da parte della ... ► ildenaro.it
La doppia tragedia di Piera Maggio e Piero Pulizzi: la scomparsa di Denise e la perdita di altre due figlie
Un dolore che non conosce fine, quello che da oltre vent’anni accompagna Piera Maggio e Piero Puliz... ► donnapop.it
Serie A – La Roma vince e raggiunge il Napoli in vetta, Vlahovic trascina la Juve
La squadra giallorossa trascina il Napoli in vetta alla classifica. Ok il Como e vince anche la Juv... ► sportface.it
Diretta gol Serie A LIVE: Inter Fiorentina 0 0, Bologna Torino 0 0, Genoa Cremonese 0 1. Segui i match della 9a gornata
Diretta gol Serie A: in campo Inter Fiorentina, Bologna Torino, Genoa Cremonese. Segui con noi i li... ► calcionews24.com
Tragedia per Andrea Delogu, morto in un incidente il giovane fratello Evan
Il 18enne ha perso il controllo della moto e ha colpito due pali della luce: è il fratello della con... ► golssip.it
Far soldi con la morte di cani e gatti: dal calco in oro al cimitero per ricchi
Per molti un cane non è solo un animale domestico, ma un membro della famiglia a tutti gli effetti... ► today.it
Un italiano su 4 ha letto fumetti nell’ultimo anno, Giuli: “Oltre 700mila euro per l’intera filiera”
(Adnkronos) – Un italiano su quattro, il 24%, ha letto fumetti negli ultimi dodici mesi. Ma il bacin... ► periodicodaily.com
Bologna City Run 2026: corri e sostieni la ricerca
Bologna, 29 ottobre 2025 - Una corsa non competitiva nel segno della solidarietà e della conoscenza... ► ilrestodelcarlino.it
Roma Parma 2 1: Hermoso prima, Dovbyk poi. Gasp torna alla vittoria all'Olimpico
La Roma vince per due a uno contro il Parma nella nona giornata di Serie A e resta in vetta alla c... ► romatoday.it
La Juve torna a vincere dopo 46 giorni e ora attende l’annuncio di Spalletti: Udinese battuta 3 1
La Juventus ritrova la vittoria dopo una serie di 8 partite senza successi e l'esonero di Tudor: Ud... ► fanpage.it
Andrea Delogu, morto il fratello 18enne in un incidente in moto nel riminese
Da quanto si apprende, il 18enne è morto a seguito di un incidente in moto, la cui dinamica deve an... ► ildifforme.it
Evelina Sgarbi contro la giudice: «Si preoccupa più dei media che della salute di mio padre». E ne chiede la ricusazione
Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio, ha chiesto la ricusazione della giudice Paola ... ► open.online