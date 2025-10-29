Brasile maxi operazione contro i narcotrafficanti a Rio | almeno 64 morti

Almeno 64 persone sono morte negli scontri a Rio de Janeiro, in Brasile, nel corso di una maxi operazione della polizia brasiliana, l’Operacao Contencao, contro i narcotrafficanti. Tra le vittime dello scontro figurano agenti della polizia civile e agenti del BOPE (Battaglione per le operazioni speciali di polizia). L’operazione è partita all’alba di ieri, martedì, nei complessi Alemão e Penha, a nord della città, volta al contrasto dei criminali della fazione Comando Vermelho. Il numero degli arresti ha già superato quota 100. Finora sono stati sequestrati più di 75 fucili, oltre a pistole e granate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

