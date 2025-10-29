Almeno 64 persone sono rimaste uccise durante un’operazione della polizia brasiliana a Rio de Janeiro contro i narcotrafficanti della fazione Comando Vermelho. Il raid, scattato all’alba di martedì 28 ottobre, ha coinvolto circa 2.500 tra agenti e soldati e ha provocato violenti scontri a fuoco nei complessi di Alemão e Penha, nella zona nord della città. Tra le vittime figurano anche diversi agenti. Gli arresti hanno superato quota 100 e sono stati sequestrati oltre 75 tra fucili, pistole e granate. Si tratta di una delle operazioni più violente nella storia recente del Brasile. Le organizzazioni per i diritti umani chiedono un’indagine su ogni decesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brasile, maxi blitz contro i narcos finisce nel sangue: almeno 60 morti nelle favelas di Rio