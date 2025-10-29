Brasile le favelas di Rio de Janeiro vanno a fuoco | è guerriglia tra polizia e trafficanti
Scontri a fuoco sono scoppiati nelle favelas della zona nord di Rio de Janeiro, in particolare nei complessi di Alemão e Penha. L’operazione aveva come obiettivo principale la cattura di trafficanti affiliati al Comando Vermelho (CV), la più potente organizzazione criminale della città. In risposta all’intervento delle forze di sicurezza, il CV sta organizzando in queste ore blocchi stradali in vari punti di Rio, dalla zona nord fino al centro storico. Intanto le favelas bruciano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
