Brasile guerriglia urbana a Rio De Janeiro per una maxi operazione anti-narcos | granate e raffiche da 200 colpi al minuto

“ Rio de Janeiro in stato di guerra “: così titolano i principali media brasiliani dopo la maxioperazione lanciata dal governatore Cláudio Castro, del Partito Liberale di Bolsonaro, contro il Comando Vermelho, la principale fazione criminale della città. L’intervento è risultato il più letale nella storia dello Stato: 64 i morti finora accertati, tra cui quattro agenti, e oltre 2500 uomini dispiegati nei complessi di Alemão e Penha, dove vivono 28 mila persone in decine di favelas. I narcos hanno reagito con dr oni carichi di granate, fucili d’assalto capaci di abbattere elicotteri e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso, mentre circolavano messaggi su WhatsApp che costringevano la popolazione a partecipare ai blocchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brasile, guerriglia urbana a Rio De Janeiro per una maxi operazione anti-narcos: granate e raffiche da 200 colpi al minuto

