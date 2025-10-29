Paura e delirio in Mississipi, dopo che un camion pieno di scimmie infette si è ribaltato in autostrada, a nord di Heidelberg. Dopo l’impatto, le casse di legno che contenevano la specie macachi rhesus si sono rotte, facilitando la fuga dei primati. Per loro la libertà è durata poche ore visto che, come ha spiegato lo sceriffo della contea di Jasper, sono stati abbattuti tutti tranne uno. Gli agenti sono sulle sue tracce perché, come riporta il New York post, l’esemplare in fuga è infettato da Covid, herpes ed epatite “C” come i suoi simili. Peraltro, le autorità hanno evidenziato che le scimmie fuggite e poi uccise erano pericolose e aggressive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Branco di macachi diretto in laboratorio fugge da un camion: uccisi tutti a colpi di pistola dai poliziotti americani (video)