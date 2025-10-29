Brambilla non si prende meriti per la vittoria della Juve sull'Udinese | Così ho scelto la formazione

Massimiliano Brambilla festeggia il suo debutto da tecnico ad interim della Juventus con una vittoria per 3-1 sullUdinese ma minimizza il proprio ruolo: "Ho avuto solo un allenamento con la squadra e sono stato due giorni con loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

