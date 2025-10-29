Brambilla | La Juve è forte e ha giocatori di qualità io ho solo cercato di portare serenità

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore della Next Gen, che ha sostituito ad interim l'esonerato Igor Tudor sulla panchina bianconera, festeggia il successo sull'Udinese: "Questi giocatori hanno qualità e devono solo tirarle fuori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

