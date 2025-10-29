Brambilla a DAZN | Ho cercato di trasmettere fiducia tra i ragazzi Hanno la qualità dovevano solo tirarla fuori Ecco come ho scelto la formazione

Brambilla ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Massimo Brambilla ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. SU COSA HA LAVORATO – «Ho fatto un allenamento, sono stato due giorni con la squadra. Ho cercato di trasmettere fiducia tra i ragazzi ma sono giocatori forti ed esperti, sanno quello che devono fare. Hanno meritato la vittoria con una grande partita. Il gol a fine primo tempo avrebbe potuto complicare le cose ma poi siamo entrati con fiducia e coraggio». YILDIZ – «Tutti i giocatori di talento bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che loro credono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

