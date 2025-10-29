Braghin non ha dubbi | Il calcio femminile ha bisogno di tempo e opportunità Risultati Juventus Women? Voglio dire questa cosa

Braghin fa il punto sul movimento e sulla squadra: tra la sfida della sostenibilità e la crescita dei talenti, difende il percorso delle bianconere. Una corsa a ostacoli, ma con un potenziale enorme ancora da esprimere. Il dirigente della Juventus Women, Stefano Braghin, ha concesso una lunga e interessante intervista ai microfoni di L Football, in cui ha analizzato lo stato di salute del calcio femminile italiano e il momento attuale della squadra bianconera, soffermandosi in particolare sull’esplosione di Sofia Cantore. Braghin: la sfida della sostenibilità nel calcio femminile. Braghin ha prima di tutto inquadrato le sfide che il movimento deve affrontare, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra crescita sportiva e sostenibilità economica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Braghin non ha dubbi: «Il calcio femminile ha bisogno di tempo e opportunità. Risultati Juventus Women? Voglio dire questa cosa»

