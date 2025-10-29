Perché non era in carcere? Perché, con quella lunga scia di violenze, denunce e ammonimenti, Reis Pedroso Douglas era ancora libero di muoversi? E soprattutto: perché il braccialetto elettronico non ha funzionato e non è scattato l’allarme una volta tolto? Sono le domande che oggi scuotono Verona, a pochi giorni dalla strage di Castel d’Azzano . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Braccialetto spento, l’ex libero di uccidere Jessica è massacrata