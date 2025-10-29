Bper parte crowdfunding Bene Comune per cinque progetti culturali per i giovani
(Adnkronos) – È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell'ambito dell’ottavo bando di Bper Bene Comune 'Il futuro a portata di mano'. Attraverso questa iniziativa, Bper Banca intende sostenere progetti impegnati nel supporto a bambini e giovani in condizioni di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Ricordo di 1 anno fa... ANNO 2024 Domenica, 27 ottobre 2024, presso l'Auditorium BPER DI Bra. SEZIONE: "PREMIAZIONE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO" Premiazione dell'artista Anna Montanaro , partecipante alla WAB DI BRA, da parte della nostra As Vai su Facebook
BPER Bene Comune: parte il crowdfunding per cinque progetti culturali per i giovani - È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell'ambito dell'ottavo bando di BP ... Secondo finanza.repubblica.it
Bper, parte crowdfunding Bene Comune per cinque progetti culturali per i giovani - (Adnkronos) – È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell’ambito dell’ottavo bando di Bp ... Da sassarinotizie.com
Parte il crowdfunding BPER Bene Comune: a Napoli uno dei cinque progetti - C'è tempo fino al 19 dicembre 2025 per sostenere su Produzioni dal Basso le idee selezionate che, se raggiungeranno almeno il 40% del budget previsto, ... Da sciscianonotizie.it