Bp Lab | Dopolaboro con Pietro Verna Friday in lab con dj la festa di Halloween e Domenilab con Vito Santamato
Giovedì 30 ottobre, negli spazi di BP Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica di Pietro Verna, cantautore raffinato e voce poetica della scena musicale pugliese, che coniuga la profondità della parola con la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bp Lab: da giovedì a domenica Dopolaboro, Festa di Halloween e Domenilab - Giovedì 30 ottobre, negli spazi di BP Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica di Pietro Verna, cantautore raffinat ... Da giornaledipuglia.com
Al Bp Lab parte il Dopolaboro con gli Acustic Dream Duo e il food multietnico - Giovedì 2 ottobre, negli spazi di BP Lab a Bari, prenderà il via il format “Dopolaboro” che proporrà in questa prima occasione la musica degli Acoustic Dreams Duo, coppia formata da Cristina ... Riporta giornaledipuglia.com